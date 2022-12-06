Названа альтернатива сокам и газировкам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Комитете лесного хозяйства Московской области сообщили Lenta.ru, что в российских лесах можно совершенно бесплатно набрать собственный полезный и экологичный набор для чая, посоветовав брать молодые побеги ели или сосны, которые дают хвойный тонкий аромат.

«А шишка раскроет древесные и смолянистые оттенки. Можете добавить их зелёному или чёрному чаю. Также можно добавить ягодные нотки - листья или сами ягоды брусники или черники», - отметили в пресс-службе Комитета.

В заявлении также говорится, что в подмосковных лесах в сезон можно собрать свежих ягод, а позже заморозить их. Так рекомендовали обратить внимание на клюкву, бруснику, облепиху, малину и чернику.

«Для любителей поострее есть другой рецепт. Свежее яблоко порезать на дольки, добавить немного корня имбиря, несколько листиков мяты, липу и крапивы», - рекомендовали в пресс-службе.

Отмечается, что при приготовлении напитков из ягод, цветов и листьев, цветки заваривают кипятком примерно на десять минут, а листьям достаточно пяти, но ягодам нужно не менее 15.

Ранее телеканал «360» сообщил, что диетолог отметил вред пакетированных соков. Тем временем, как писали «Известия», американский диетолог Лиза Янг сообщила о вреде для здоровья газировки, а также других сладкие напитков, отметив, что они практически не содержат питательных веществ, кроме высокой дозы сахара.