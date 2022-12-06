В Китае высоко оценили темпы восстановления Крымского моста Фото: REUTERS

В Китае читатели «Гуаньча» высоко оценили видео, где президент России Владимир Путин проехал на автомобиле по Крымскому мосту, и отметили высокую скорость его восстановления после теракта.

Один из читателей заявил, что «мост действительно очень важен. Восстановительные работы прошли так быстро!».

В другом комментарии было отмечено, что «Путин проехал по мосту, чтобы показать, что он придает большое значение этой дороге и хочет, чтобы мост действительно был отремонтирован должным образом».

Еще один комментатор подчеркнул, «боюсь, что единственные, кто достаточно храбры в мире, это Россия и ее лидер!»

В одном из комментариев читатель указал, что «НАТО расширялась на Восток пять раз подряд, а Украина стала американской пешкой и местным бандитом».

Как сообщал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин лично проехал по Крымскому мосту на автомобиле и пообщался со строителями.

Президент России сделал заявление о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов, погибли люди, произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы, при этом в его подготовке были задействованы как граждане России, так и иностранных государств.