Станислав Воскресенский: «Практически по всем направлениям АПК у нас рост производства в 2022 году»

На встрече с руководителями предприятий агропромышленного комплекса подвели предварительные итоги работы за 2022 год. Мероприятие состоялось в рамках рабочей поездки губернатора Станислава Воскресенского в Гаврилово-Посадский район.

Во встрече приняли участие около 30 руководителей хозяйств и фермеры из разных районов Ивановской области. Они рассказали о реализованных проектах, о планах на 2023 год, а также обозначили проблемные вопросы, требующие решения.

«Хотел вас всех похвалить за достойные результаты развития сельского хозяйства у нас в регионе», - подчеркнул в начале встречи Станислав Воскресенский. Он напомнил, что пять лет назад было принято решение о планомерном росте поддержки сельского хозяйства. При помощи федерального центра она за пять лет возросла в 2,3 раза, и к 2022 году составила более 1 млрд рублей. «И результаты есть. У нас за это время 12 животноводческих комплексов введено, поддержаны грантами и реализованы 180 фермерских проектов. Есть рост производства молока, масличных культур, на самом деле, практически по всем направлениям у нас рост производства, что не может не радовать», - отметил Станислав Воскресенский.

Глава региона также отметил направления, которые требуют более интенсивной работы. В их числе - ввод земель в оборот. «29 тыс. гектаров мы ввели в оборот, но этого мало. Вижу, что спрос на землю есть среди сторонних инвесторов, которые готовы приходить в сельское хозяйство. Но считаю, что лучше пусть наши растут и развиваются, прежде всего. Наша задача, как я уже говорил, все-таки 150 тыс. гектаров надо ввести в эксплуатацию», - сказал губернатор. Он также пояснил, что из-за ситуации в мире открываются новые рынки сбыта, кроме того, появляются новые агротехнологии, работают меры поддержки: «Надо эти возможности не проспать, а работать энергично и динамично».