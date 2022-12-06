Премьер Хорватии Пленкович призвал Сербию поддержать антироссийские санкции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер Хорватии Андрей Пленкович заявил, что участники подпишут декларацию с обязательством согласовать внешнюю политику с Евросоюзом, при этом Сербия как страна-кандидат в ЕС также должна это сделать.

“Один из элементов декларации, которая будет принята сегодня, - обязательство государств региона согласовать свою позицию с внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза… Если Сербия действительно привержена вступлению в ЕС, настало время, чтобы согласовать позицию во внешней политике", - заявил Пленкович представителям СМИ на полях саммита ЕС – Западные Балканы в Албании.

Ранее сербский лидер заявлял, что поддержит санкции в отношении РФ, только если Сербия окажется "под дамокловым мечом", но сейчас он не наблюдает такой опасности.

Также ранее Вучич заявлял, что Сербия останется на пути в ЕС, но не намерена топтать дружбу с восточными партнерами. По его мнению, "люди в Сербии должны знать, что стратегический страны - путь в Европу".

Кроме этого, ранее Вучич отмечал, что Сербия не вступит в ЕС до решения вопроса Косово. Сербские власти понимают, насколько это тяжело и проблематично, отметил глава государства.