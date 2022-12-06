Глава фракции “Грузинская мечта” заявил, что страна не намерена помогать Украине оружием Фото: REUTERS

Власти Грузии не могут и не будут оказывать военную поддержку Украине. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил журналистам председатель правящей фракции парламента страны "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что украинские власти неоднократно обращались к Тбилиси с просьбой о передаче техники военного или двойного назначения, но данные обращения были проигнорированы.

"Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не планируем оказывать", - уточнил Мдинарадзе.

Отказ от военной помощи депутат аргументировал тем, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина переместила Грузию из списка "друзей" в перечень "предателей". Отмечалось, что Тбилиси начинает все более адекватно оценивать своего бывшего союзника, который готов наплевать на всех, кроме себя.