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НовостиПолитика6 декабря 2022 14:55

Глава фракции “Грузинская мечта” заявил, что страна не намерена помогать Украине оружием

Ранее Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой передать технику военного назначения
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Глава фракции “Грузинская мечта” заявил, что страна не намерена помогать Украине оружием

Глава фракции “Грузинская мечта” заявил, что страна не намерена помогать Украине оружием

Фото: REUTERS

Власти Грузии не могут и не будут оказывать военную поддержку Украине. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил журналистам председатель правящей фракции парламента страны "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.

Ранее временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов сообщил, что украинские власти неоднократно обращались к Тбилиси с просьбой о передаче техники военного или двойного назначения, но данные обращения были проигнорированы.

"Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не планируем оказывать", - уточнил Мдинарадзе.

Отказ от военной помощи депутат аргументировал тем, что у Грузии есть свои проблемы в виде Абхазии и Южной Осетии.

Ранее сайт KP.RU писал, что Украина переместила Грузию из списка "друзей" в перечень "предателей". Отмечалось, что Тбилиси начинает все более адекватно оценивать своего бывшего союзника, который готов наплевать на всех, кроме себя.