Кинолог рассказал о правильном уходе за лапами собак зимой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В холодное время года хозяевам собак необходимо следить за состоянием лап своих питомцев для того, чтобы избежать проблем с их здоровьем. Об этом предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Как рассказал эксперт в беседе с РИАМО в зимнее время года на коже лап у собак могут появиться раздражение, а также трещины. Если за этим не следить, то рано или поздно в раны попадет инфекция, которая способна привести к серьезным осложнениям.

Лучшей защитой от холода и реагентов кинолог назвал специальную обувь для собак, которая защищает лапы собаки от влаги, а также реагентов и других внешних воздействий. Специалист также советует подобрать специальные защитные средства в виде спрея, воска или крема, способные создать надежный защитный слой, который будет отталкивать влагу.

Ранее кинолог назвал самые распространенные собачьи недуги в зимнее время года. Об этом писал телеканал «360».