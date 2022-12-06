Участница «Фабрики звезд» Крайнова призналась, во сколько ей обошелся ремонт в новой квартире Фото: из соцсетей

Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» Анастасия Крайнова рассказала, как живет в последние годы. Она решила кардинально поменять жизнь и обзавестись имуществом. Певица продала машину и купила квартиру, теперь копит деньги на ремонт.

-Я вожу машину давно – получила права, как только появилась такая возможность. И у меня был принцип, что машина моя будет только хорошая – никакой «девятки» или «копейки», - делится она с сайтом mk.ru.

Сейчас она мечтает о «Мерседесе» с объемом двигателя в 3,5 и в шутку просит подарить ей такой подарок. Пока машины нет, спасает каршеринг, а вот метро она почти не пользуется, проблемно из-за обуви на каблуках.

Но несмотря на неудобства, покупать дорогую машину певица сама не готова, так как все деньги уходят на ремонт. Два года назад она купила квартиру в центре Москвы.

-Без ипотеки, но у меня до сих длится там ремонт. Я живу в ремонтируемой квартире без потолка. Спальня готова, а вот в зале еще не сделан потолок и нет шкафа, - делится она.

Певица приобрела двушку в 56 "квадратов". Дизайнерский ремонт делали итальянцы. Получился современный стиль – модерн, без всяких вензелей.

- Обошлось это примерно в миллиона в 2-3 точно, но это еще не конец, - заключила она.