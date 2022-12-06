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НовостиВ мире6 декабря 2022 15:25

Журналисты сообщили о трех взрывах в Косовска-Митровице

Сотрудники спецназа полиции непризнанного Косово ворвались в помещения на севере города
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Журналисты сообщили о трех взрывах в Косовска-Митровице

Журналисты сообщили о трех взрывах в Косовска-Митровице

Фото: Shutterstock

В городе Косовска-Митровица прогремели три взрыва, сообщают местные журналисты.

По их информации, сирена воздушной тревоги прозвучала в общине Зубин Поток. Между тем издание Kurir пишет, что сотрудники спецназа полиции непризнанного Косово ворвались в помещения на севере Косовска-Митровицы, которые на прошлых выборах использовались избирательной комиссей.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что все противоречия между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово улажены. Речь идет о достижении договоренностей между Белградом и Приштиной по проблеме автономеров и недопущению эскалации напряженности в регионе.

Запрет на использование в Косово сербских автомобильных номеров, предполагающий штрафы для нарушителей в размере 150 евро, должен был вступить в силу 22 ноября 2022. Лидеры косовских сербов заранее предупредили, что штрафы платить не будут.