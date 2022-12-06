Журналисты сообщили о трех взрывах в Косовска-Митровице Фото: Shutterstock

В городе Косовска-Митровица прогремели три взрыва, сообщают местные журналисты.

По их информации, сирена воздушной тревоги прозвучала в общине Зубин Поток. Между тем издание Kurir пишет, что сотрудники спецназа полиции непризнанного Косово ворвались в помещения на севере Косовска-Митровицы, которые на прошлых выборах использовались избирательной комиссей.

Напомним, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что все противоречия между Сербией и самопровозглашенной республикой Косово улажены. Речь идет о достижении договоренностей между Белградом и Приштиной по проблеме автономеров и недопущению эскалации напряженности в регионе.

Запрет на использование в Косово сербских автомобильных номеров, предполагающий штрафы для нарушителей в размере 150 евро, должен был вступить в силу 22 ноября 2022. Лидеры косовских сербов заранее предупредили, что штрафы платить не будут.