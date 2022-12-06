Психиатр Скавыш заявил, что солярий и бассейн способны помочь в борьбе с сезонной хандрой Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач-психиатр Владимир Скавыш заявил, что серая и холодная погода способна спровоцировать появление плохого настроения, а также депрессии, отметив, что в борьбе с ней может помочь посещение солярия, бассейна и фитнес-клуба.

Специалист отметил, что физическая активность помогает активировать выработку в центральной нервной системе медиаторов и других биологически активных веществ. «Движение - это жизнь, движение белковых молекул», - заявил врач в разговоре с РИАМО.

По его словам, отличным «лекарством» от депрессии является поездка на горнолыжный курорт или в горы, где нет пасмурной погоды. Как он отметил, эффект от такой поездки будет заметен даже после краткосрочной остановки в горах.

Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Ирина Крашкина ранее сообщила, какие люди больше подвержены осенней депрессии. Как отметил ОТР, эксперт выделила людей, которые хотят поддержать других, однако могут не рассчитать собственные эмоциональные силы.