Sky News: В короля Британии Карла III вновь бросили яйцо

В короля Британии Карла III вновь бросили яйцо Фото: REUTERS

В короля Великобритании Карла III бросили яйцо во время его визита в город Лутон в графстве Бедфордшир.

По информации Sky News, полиция сразу же задержала 20-летнего мужчину, бросившего яйцо в монарха, когда Карл III общался с горожанами на площади Святого Георгия. Из-за инцидента встречу короля с жителями Лутона пришлось прервать, через какое-то время монарх продолжил общение с соотечественниками.

Это уже второй подобный случай за месяц. Напомним, в начале ноября в Карла III и его супругу Камиллу бросили яйцо во время их визита в британский Йорк. Тогда мужчина из толпы бросил яйцо в монарха в тот момент, когда его приветствовала администрация города. Оно пролетело за спиной короля, сам монарх лишь бегло взглянул на него, не придав серьезного значения инциденту.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года президента Франции Эммануэля Макрона закидали помидорами. Инцидент произошел во время встречи французского лидера с жителями муниципалитета Суржи, распложенного под Парижем.