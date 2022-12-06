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НовостиПолитика6 декабря 2022 16:05

Губернатор Курской области объявил набор добровольцев в народную дружину "Патриот"

Губернатор Курской области Старовойт подчеркнул, что добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона
Владимир РОМАНЕНКО
Губернатор Курской области Старовойт подчеркнул, что добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона

Губернатор Курской области Старовойт подчеркнул, что добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона

Фото: REUTERS

Губернатор Курской Роман Старовойт области объявил о начале набора добровольцев в народную дружину "Патриот". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона", - говорится в сообщении главы региона.

Также сегодня в Белгородской области решили сформировать отряды самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", - пишет губернатор Белгородской области.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал не обращать внимания на публикации о возможности начала второй волны мобилизации в РФ, указав на то, что в соцсетях появляется много провокационных сообщений.