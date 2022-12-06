Губернатор Курской области объявил набор добровольцев в народную дружину "Патриот"

Губернатор Курской области Старовойт подчеркнул, что добровольцы будут помогать военным охранять территорию региона Фото: REUTERS

Губернатор Курской Роман Старовойт области объявил о начале набора добровольцев в народную дружину "Патриот". Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Курская область вновь на защите рубежей государства. У нас формируется народная дружина «Патриот». Добровольцы после серьезного отбора и боевой подготовки будут помогать военным охранять территорию региона", - говорится в сообщении главы региона.

Также сегодня в Белгородской области решили сформировать отряды самообороны, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн и имеют боевой опыт, проводят сейчас тренировки и боевое сплачивание отрядов на территории всех приграничных районов Белгородской области", - пишет губернатор Белгородской области.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков посоветовал не обращать внимания на публикации о возможности начала второй волны мобилизации в РФ, указав на то, что в соцсетях появляется много провокационных сообщений.