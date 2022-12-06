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НовостиЭкономика6 декабря 2022 16:12

США нарастили импорт товаров из России более чем в два раза в октябре 2022

Из РФ в октябре было ввезено товаров на 732 миллионов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США нарастили импорт товаров из России более чем в два раза в октябре 2022

США нарастили импорт товаров из России более чем в два раза в октябре 2022

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты увеличили импорт товаров из России в октябре этого года более чем в два раза по сравнению с сентябрем 2022, сообщает бюро статистики США.

Как уточняется на сайте бюро, импорт товаров из РФ вырос в США до 732 миллионов долларов – это самый высокий показатель за последние пять месяцев. В сентябре этого года США импортировали из России товаров на 332,1 миллиона долларов, в мае – на 1,126 миллиарда.

Что касается экспорта в РФ, то в октябре 2022 он упал с 90,4 до 80,1 миллиона долларов. С начал этого года объем экспорта снизился на 316 миллионов долларов, а импорта – на 1,2 миллиарда долларов.

Между тем стало известно, что страны Европы с начала этого года нарастили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России на 21%. Члены Евросоюза и Великобритания увеличили закупки российского СПГ до нового максимума, На РФ приходится 13% всего импорта СПГ в Европе.