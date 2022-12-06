Глеб Никитин поручил учитывать пожелания жителей при распределении новых школьных автобусов

Фото пресс-службы правительства Нижегородской области

Распоряжение об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Школьные автобусы и скорые должны быть закуплены и поставлены уже в первом квартале следующего года. Работа ведется в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. Ранее, в сентябре, было принято решение о закупке в регион еще 20 скорых и 55 школьных автобусов за счет федерального бюджета. Будем обновлять парк и в рамках возможностей областного бюджета», – заявил Глеб Никитин.

Губернатор отметил, что масштабные закупки автомобильного транспорта отечественного производства поддерживают российские предприятия автопрома. В результате реализации таких решений получает дополнительный импульс развития и социальная инфраструктура.

«Поступление новых школьных автобусов и скорых очень важно для районов региона. Вопросы работы школьного транспорта поступали и в ходе прямой линии. Поручил учесть обращения жителей при распределении новых машин», – сказал Глеб Никитин.

Ранее 46 новых автомобилей «Соболь» были переданы медицинским организациям региона. Техника поступила в больницы Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора, Выксы, Дзержинска, Кстова. Автотранспорт закупался за счет средств областного бюджета.