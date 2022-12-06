Российские военные уничтожили два морских беспилотника в районе Севастополя Фото: Иван Макеев

Российские военные уничтожили два беспилотных аппарата в море рядом с Севастополем, сообщили в пресс-службе главы региона Михаила Развозжаева.

«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника. Это произошло на большом расстоянии от берега», – рассказали журналистам в пресс-службе.

Как отметили в администрации Развозжаева, военные сработали штатно, и никто из жителей Севастополя не услышал никаких звуков, сопутствующих работе по уничтожению беспилотников.

Напомним, в конце ноября системы противовоздушной обороны России сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районе Черного моря и Севастополя.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря были отражены атаки трех беспилотников. Дроны пытались подлететь к Балаклавской ТЭС.