Российские военные уничтожили два морских беспилотника в районе Севастополя
Фото: Иван Макеев
Российские военные уничтожили два беспилотных аппарата в море рядом с Севастополем, сообщили в пресс-службе главы региона Михаила Развозжаева.
«Ночью в акватории было уничтожено два беспилотника. Это произошло на большом расстоянии от берега», – рассказали журналистам в пресс-службе.
Как отметили в администрации Развозжаева, военные сработали штатно, и никто из жителей Севастополя не услышал никаких звуков, сопутствующих работе по уничтожению беспилотников.
Напомним, в конце ноября системы противовоздушной обороны России сбили пять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины в районе Черного моря и Севастополя.
Как писал сайт KP.RU, ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над акваторией Черного моря были отражены атаки трех беспилотников. Дроны пытались подлететь к Балаклавской ТЭС.