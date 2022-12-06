Bloomberg: Россия может установить фиксированную цену на свою нефть

Россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, пишет Bloomberg Фото: REUTERS

Россия рассматривает возможность установления минимальной цены для своих международных продаж нефти в ответ на ограничение, установленное странами G-7 на прошлой неделе. Об этом пишет издание Bloomberg.

"По словам двух чиновников, знакомых с планом, Москва рассматривает возможность либо введения фиксированной цены на баррели в стране, либо установления максимальных скидок к международным ориентирам, по которым они могут быть проданы", - говорится в публикации.

По версии издания, на карту поставлены мировые поставки сырой нефти и ключевой источник доходов Москвы. Уровень был бы важен, потому что компании, которые хотят получить доступ к стандартному отраслевому страхованию и другим ключевым услугам Большой семерки, могут сделать это только в том случае, если они будут платить 60 долларов за баррель или меньше. Греческие нефтяные танкеры также не будут допущены к закупке грузов сверх лимита.

"«Большая семерка» надеется, что, установив предел, российские бочки продолжат течь, но по цене, которая лишает Кремль финансирования войны в Украине", - пишет Bloomberg.

Россия стремится предложить покупателям своей нефти прозрачный механизм ценообразования, подчеркнули источники агентства в Москве, придерживаясь рыночного подхода к противодействию ограничениям, сказал один из чиновников на условиях анонимности, поскольку обсуждение еще не открыто. По словам источника, Кремль не хочет противодействовать нейтральным государствам, которые покупают его нефть, оказывая на них какое-либо давление нерыночными шагами.

Москва готовит ответное решение на введение в Европейском союзе потолка цен на российскую нефть. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметив, что признавать данное ограничения Россия не намерена.