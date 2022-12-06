Глава IATA призвал Запад готовиться к возобновлению авиарейсов через Россию Фото: Михаил ФРОЛОВ

Странам Запада следует начать готовиться к возобновлению полетов через воздушное пространство России, считает генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш.

На конференции в Женеве глава IATA заявил, что «с идеологической точки зрения мы должны стремиться возобновить рейсы через воздушное пространство России», чтобы все авиакомпании могли совершать полеты по традиционным маршрутам через Сибирь в Азию. Это позволит снизить нагрузку на перевозчиков, объяснил он.

Уолш назвал запрет на полеты через воздушное пространство РФ «серьезной проблемой» для авиакомпаний, поскольку все больше пассажиров летает через Европу. Вместе с тем гендиректор IATA отметил, что возобновление рейсов через Россию невозможно, пока продолжаются боевые действия на Украине.

Напомним, страны Запада решили запретить совершать полеты над российской территорией после начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для всех российских авиакомпаний и частных самолетов из России.