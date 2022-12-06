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НовостиПолитика6 декабря 2022 17:27

Медведев заверил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "такую штуковину за него никто не напишет"
Владимир РОМАНЕНКО
Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "такую штуковину за него никто не напишет"

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "такую штуковину за него никто не напишет"

Фото: REUTERS

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты для телеграм-канала, однако отметил вклад своих помощников. Об этом он сказал на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства". Медведев подчеркнул, что "такую штуковину никто не напишет".

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают", - сказал он.

Медведев считает, что нужно "говорить правду", только в таком случае можно вызвать интерес у аудитории.

"Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - отметил он.

Напомним, ранее Медведев писал в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет переговоров с Россией, поскольку в этом случае "ему придется признать реалии распада Украины".

Тем временем Зеленский на саммите G20 выразил готовность к переговорам с Россией при условии, что Москва гарантирует соблюдение "формулы мира". Среди прочих пунктов он подчеркнул освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.