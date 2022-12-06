Медведев заверил, что сам пишет посты в свой Telegram-канал

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что "такую штуковину за него никто не напишет" Фото: REUTERS

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что сам пишет посты для телеграм-канала, однако отметил вклад своих помощников. Об этом он сказал на встрече с активистами "Молодой гвардии "Единой России" и "Волонтерской роты "Боевого братства". Медведев подчеркнул, что "такую штуковину никто не напишет".

"У вас есть сомнения, что это я делаю? Да, там бывают какие-то вещи резкие достаточно. Как вы прекрасно понимаете, за меня такую штуковину никто не напишет, он просто побоится, скажет: "ты что, сбрендил что ли?" Только я могу такое сделать. Помощники у меня, конечно, есть, они работают", - сказал он.

Медведев считает, что нужно "говорить правду", только в таком случае можно вызвать интерес у аудитории.

"Это ключ к тому, чтобы тебя слушали, читали, доверяли. Как только ты пытаешься каким-то образом вильнуть, что называется, это не оценят", - отметил он.

Напомним, ранее Медведев писал в своем телеграм-канале, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет переговоров с Россией, поскольку в этом случае "ему придется признать реалии распада Украины".

Тем временем Зеленский на саммите G20 выразил готовность к переговорам с Россией при условии, что Москва гарантирует соблюдение "формулы мира". Среди прочих пунктов он подчеркнул освобождение всех военнопленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.