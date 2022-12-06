Россия запросила заседание Совбеза ООН 9 декабря 2022 года по вопросу поставок вооружения на Украину

Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя отметил подозрения, что оружие для Украины попадает не в те руки Фото: REUTERS

Россия инициировала внеочередное заседание Совета Безопасности ООН 9 декабря 2022 года в виду ряда подозрений по поводу поставок западного оружия в Украину. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Западное оружие, предназначавшееся Украине, все чаще попадает в руки бандитов и террористов различных мастей, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и в Африке, - полагает дипломат.

Небензя, опираясь на слова президент Нигерии заявил, что "конфликт на Украине служит основным источником оружия для террористов в районе бассейна озера Чад". В связи с чем у него "есть основания" разобраться в этом вопросе. По его мнению, "в контрабанде и отмывании средств участвуют транснациональные преступные группы".

"Эта проблема создает реальную угрозу международному миру и безопасности и заслуживает прицельного внимания Совета Безопасности, - подчеркнул Небензя. - Поэтому мы просим индийское председательство созвать по ней отдельное заседание в пятницу, 9 декабря".

Напомним, ранее Василий Небензя называл фейком сообщения о покупке Россией иранских беспилотников.

"Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк: о якобы совершенных поставках в Россию иранских БПЛА", — сказал он.

Позднее стало известно, что Иран действительно поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.