Власти Кривого Рога заявили об ударе по объекту промышленной инфраструктуры Фото: REUTERS

На одном из объектов промышленной инфраструктуры Кривого Рога произошел взрыв в результате ракетного удара. Об этом заявил мэр города Александр Вилкул.

«Кривой Рог. Ракетный удар по объекту промышленной инфраструктуры», – написал он в своем Telegram-канале.

По данным официального портала по оповещению о воздушных тревогах, сигналы о них в Днепропетровской области, где расположен Кривой Рог, не звучали.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в нескольких областях Украины во вторник, 6 декабря.

Как писал сайт KP.RU, накануне Вооруженные силы России нанесли массированный удар по системе военного управления Украины. В результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, а также нарушены железнодорожные перевозки военной техники для Вооруженных сил Украины. Кроме того, была затруднена переброска резервов в районы боевых действий. Российские войска не наносили ракетных ударов по Киеву, подчеркнули в Минобороны.