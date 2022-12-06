Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 января 2022 года

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE упала ниже 79 долларов за баррель Фото: REUTERS

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 года на лондонской бирже ICE упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 4 января 2022 года, о чем свидетельствуют данные торгов к вечеру вторника, 6 декабря.

К 21:12 по Москве, Brent понизилась на 4,55%, до 78,92 за баррель, через некоторое время, в 21:25, графики торгов продемонстрировали Brent замедлила поднялась до 79,13 долларов за баррель, то есть изменилась на 4,29% от более ранних показателей.

В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в январе 2023 года упал на 3,98%, до 73,87 долларов за баррель.

Также, сегодня стало известно, что Россия рассматривает возможность установления минимальной цены для своих международных продаж нефти в ответ на ограничение, установленное странами G-7 на прошлой неделе.

Напомним, в минувшие воскресенье, 4 декабря, Евросоюз утвердил решение о введение потолка цен на нефть из России, который будет на уровне 60 долларов за баррель.

В связи с этим в Кремле заявили, что Москва готовит ответное решение на введение в Европейском союзе потолка цен на российскую нефть. Такое заявление в понедельник, 5 декабря, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.