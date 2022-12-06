Служба госбезопасности Латвии предлагает запретить въезд экс-ведущему "Дождя"* Коростелеву

Служба безопасности Латвии Расценила высказывания экс ведущего "Дождя"* Коростелева как призыв оказать поддержку российской армии Фото: принтскрин видео.

Служба государственной безопасности Латвии (СГБ) предлагает запретить въезд в страну бывшему ведущему телеканала "Дождь"* Алексею Коростелеву за его высказывание о помощи российским военным, сообщает портал Delfi. По данным ресурса, спецслужба расценила слова Коростелева как призыв оказать материальную поддержку солдатам, "мобилизованным в российские оккупационные войска".

"Поскольку Коростелев не имеет вида на жительство в Латвии... его нельзя привлечь к уголовной ответственности в Латвии", - сообщается на портале. Поэтом в ведомстве порекомендовали министру внутренних дел Каспарсу Эклонсу включить Коростелева в так называемый "черный список".

"Список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику", - говорится в сообщении портала, уточнив, что согласно данным спецслужбы, слова ведущего угрожают нацбезопасности Латвии, идут в разрез с интересами страны и "поощряют общественное сочувствие" к российской армии.

Напомним, 2 декабря 2022 года телеканал "Дождь"** уволил ведущего Алексея Коростелева, который рассказал в эфире о "помощи с элементарными удобствами российским солдатам". Об увольнении сообщила глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе**, подчеркнув, что это было непростым решением для редакции.

Сегодня, генеральный директор российского оппозиционного телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева** принесла публичные извинения и попросила ушедших сотрудников вернуться в редакцию.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

** СМИ, выполняющее функции иноагента.