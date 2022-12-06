Небезя: Россия способна устранить угрозу со стороны Украины если не мирным, так военным путем Фото: REUTERS

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил в ходе заседания Совбеза организации, что в случае сохранения "угрозы со стороны Украины" и отсутствия возможности устранить ее мирным путем, Россия прибегнет к военной мощи. Об этом пишет РИА Новости.

"Если эти цели не удастся достичь мирным путем, превратив Украину в нормальное, добрососедское государство, из которого не будет исходить угроза России, значит, эта цель будет достигнута путем военным", - подчеркнул дипломат.

По мнению Небензи, у Украины есть "агрессивные планы" в отношении России, которые прослеживаются в попытках "критиковать" Москву и могут в итоге перерасти в противостояние уже с США.

"Нас она не удивляет и не останавливает, и все цели СВО так или иначе будут выполнены", - сказал постпред. Он при этом добавил, что " бездумных действий" Украины приводят к "страданиям мирного населения".

"Это их выбор, не наш, и пока в Киеве и на Западе, наконец, не прозреют, мы будем защищать свои интересы всеми имеющимися в нашем распоряжении методами", - подчеркнул он.

Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин призвал Россию прекратить огонь и возобновить мирные переговоры, отметив, что Китай будет содействовать урегулированию украинского кризиса "собственными методами", а президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности содействовать "мирному глобальному развитию".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Россией, предложив "формулу мира". Он призвал Москву обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.