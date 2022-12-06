В ООН призвали к прекращению огня после атаки ВСУ на аэродромы в России Фото: REUTERS

ООН вновь призывает к урегулированию конфликта в Украине и прекращению огня. С таким заявлением выступила на брифинге заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Стефани Трембле, отвечая на вопрос журналистов об атаке ВСУ российских аэродромов.

"Как мы и заявляли в прошлом касательно подобных ситуаций, у нас нет возможности из первых рук подтвердить такого рода информацию, - сказала она. - Так что у меня нет конкретных комментариев на этот счет".

Она подчеркнула намерения всего Совета безопасности ООН добиться прекращения огня в Украине.

"Конечно, эти инциденты, я думаю, что вы слышали сегодня на Совете Безопасности заместителя генсекретаря ООН Мартина Гриффитса, вновь отметившего влияние [конфликта] на людей, являются очередной возможностью для нас подтвердить наш призыв о необходимости реально достичь прекращения огня", - отметила Трембле.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к мирным переговорам с Россией, предложив "формулу мира". Он призвал Москву обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.

Тем временем Россия согласна с заявлениями госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена по Украине в том, что итогом разрешения конфликта должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в РФ пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию ситуации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.