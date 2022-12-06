Глава Минторговли США признала, что механизм экспортных ограничений против РФ несовершенен

В США начали признавать ущербность и бессмысленность антироссийских ограничений Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр торговли США Джина Раймондо считает экспортные ограничения в отношении РФ эффективным, но несовершенным механизмом, требующим доработки. Такое мнение она выразила в интервью американскому журналу Foreign Affairs.

"Что касается России, мы стоим во главе коалиции из трех десятков стран, которые вместе с нами ввели меры экспортного контроля. <...> Совершенна ли эта система? Нет, реальность такова, что, будь то Россия, будь то Китай, они каждый день будут просыпаться и искать возможность обойти ограничения", - подчеркнула высокопоставленная американская чиновница.

Ранее Европейский союз и страны "большой семерки" приняли решение ввести так называемый "потолок цен" на российскую нефть. Согласно условиям заключенного государствами соглашения, никто из них не станет приобретать нефть из РФ по цене выше 60 долларов США за баррель.

При этом российские власти заявляют о том, что из-за подобные действий Запад всерьез рискует вообще остаться без поставок российских энергоресурсов. В частности, по словам вице-премьера правительства России Александра Новака, Москва попросту не будет продавать нефть тем государствам, которые поддержат введение потолка цен на российское черное золото и будут соблюдать его условия.