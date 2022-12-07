Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 декабря 2022 21:02

60 российских военнопленных вернулись домой в рамках обмена с Украиной

По данным Минобороны РФ, в украинском плену россиянам грозила смертельная опасность
Александр КИСЛОВ
Российские военнослужащие вернулись домой из украинского плена

Российские военнослужащие вернулись домой из украинского плена

Фото: Минобороны РФ

5 декабря 2022 года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 60 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Информацию об этом официально подтвердили в министерстве обороны РФ.

Известно, что обменянные российские военнослужащие уже вернулись в РФ, самолет с бойцами приземлился на территории страны. Вернувшихся домой пленных уже встретили на аэродроме Чкаловский.

Ранее российское министерство обороны заявило о том, что всем находящимся в плену военнослужащим ВС РФ угрожает на Украине смертельная опасность. Эти сведения полностью подтверждали и сами вернувшиеся на родину в рамках предыдущих обменов пленными российские военные: по их словам, украинские боевики регулярно изощренно над ними издевались, а также подвергали различным жестоким пыткам и истязаниям (также их заставляли петь гимн Украины и подвергали физическим наказаниям за нежелание делать это).