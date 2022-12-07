Госдеп США одобрил возможную продажу Польше танков Abrams и другой техники на 3,75 млрд долларов

Американцы решили оказать Польше масштабную военную помощь Фото: REUTERS

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Варшаве танков Abrams и иной техники суммарно на 3,75 млрд долларов. Об этом официально сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как говорится в заявлении, американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу "властям Польши основных боевых танков M1A1 Abrams и связанного с этим оборудования примерно на 3,75 млрд долларов".

Ранее сообщалось, что в связи с политическими конфликтами в элитах США Вашингтон может существенно сократить или же вовсе приостановить оказание военной помощи Украине. Такой вариант развития событий как вполне реалистичный оценивало влиятельной американское издание Politico.

При этом военные поставки Польше США точно не приостановят и (тем более) не прекратят. Это связано с тем, что военная помощь американских властей своим союзникам по НАТО никаким камнем преткновения в политике США не является (в отличие от помощи таким государствам, как Украина, которые в настоящее время в состав Североатлантического альянса не входят и вряд ли войдут в ней в течение ближайшего времени).