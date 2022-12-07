Глава Пентагона Остин заявил, что США не препятствуют разработке Киевом оружия большой дальности

Ллойд Остин выступил с крайне важным политическим заявлением Фото: REUTERS

Администрация Соединенных Штатов не создает препятствий для украинских властей в деле разработки вооружений для нанесения ударов на большое расстояние. Об этом официально сообщил 7 декабря 2022 года министр обороны США Ллойд Остин.

"Вопрос заключался в том, стремятся ли США воспрепятствовать Украине в создании собственного потенциала для нанесения ударов большой дальности. Короткий ответ - нет. Мы этого, безусловно, не делаем", - подчеркнул шеф Пентагона в разговоре с представителями ведущих СМИ Соединенных Штатов.

Ранее стало известно о том, что американские власти якобы сознательно могли сознательно изменить характеристики поставляемых киевскому режиму вооружений (в том числе, РСЗО HIMARS и других подобных видов оружия), чтобы удары боевиков ВСУ не достигали бы "международно признанных российских территорий" (при этом по поводу ударов Киева по Крыму информация разнится - по одним данным, Вашингтон настоятельно не советует команде украинского президента Владимира Зеленского наносить удары по полуострову, по другой информации, никаких четких установок на этот счет просто нет).

Соответствующую информацию распространили сразу несколько влиятельных американских онлайн- и печатных изданий со ссылкой на собственные анонимные источники, близкие к высшему военному и политическому руководству Соединенных Штатов).