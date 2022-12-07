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НовостиПолитика6 декабря 2022 22:52

Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины

Российский дипломат не захотел выслушивать "антироссийскую пропаганду" Киева
Александр КИСЛОВ
Василий Небензя не стал сдерживать эмоций на заседании Совбеза ООН

Василий Небензя не стал сдерживать эмоций на заседании Совбеза ООН

Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 6 декабря 2022 года демонстративно покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН перед выступлением постоянного представителя Украины Сергея Кислицы.

Как передает российское информационное агентство ТАСС, Василий Небензя в своем выступлении сообщил, что не намерен выслушивать "желчное красноречие" Кислицы.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время Совет безопасности Организации объединенных наций проведет еще одно заседание, напрямую посвященное конфликту на Украине. Оно состоится 9 декабря нынешнего года и будет напрямую связано с масштабными военными поставки боевикам Вооруженных сил Украины со стороны западных государств. В ходе заседания представители российской стороны намерены поднять вопрос о недопустимости подобных действий Запада, так как они могут способствовать прямому вовлечению многих государств в военные действия на Украине.