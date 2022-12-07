Небензя покинул заседание Совбеза ООН перед выступлением представителя Украины

Василий Небензя не стал сдерживать эмоций на заседании Совбеза ООН Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 6 декабря 2022 года демонстративно покинул зал заседаний Совета Безопасности ООН перед выступлением постоянного представителя Украины Сергея Кислицы.

Как передает российское информационное агентство ТАСС, Василий Небензя в своем выступлении сообщил, что не намерен выслушивать "желчное красноречие" Кислицы.

Ранее стало известно о том, что в ближайшее время Совет безопасности Организации объединенных наций проведет еще одно заседание, напрямую посвященное конфликту на Украине. Оно состоится 9 декабря нынешнего года и будет напрямую связано с масштабными военными поставки боевикам Вооруженных сил Украины со стороны западных государств. В ходе заседания представители российской стороны намерены поднять вопрос о недопустимости подобных действий Запада, так как они могут способствовать прямому вовлечению многих государств в военные действия на Украине.