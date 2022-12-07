В МИД России сообщили о согласии Москвы на создание зоны защиты ЗАЭС

Запорожская АЭС ежедневно подвергает мощным массированным обстрелам со стороны ВСУ Фото: REUTERS

Россия в принципиальном плане поддерживает инициативу создания зоны безопасности у Запорожской АЭС, заявила представитель РФ Наталья Кармазинская, выступая 6 декабря 2022 года на заседании Генассамблеи ООН.

При этом, как отмечается Кармазинская, о конкретных параметрах создания защитной зоны вокруг ЗАЭС еще предстоит договариваться, на данный момент никаких конструктивных переговоров по этому поводу пока еще не ведется, но они могут начаться уже в самое ближайшее время.

По ее словам, главной угрозой безопасности ЗАЭС являются непрекращающиеся обстрелы со стороны украинских вооружённых сил. Последний пример, как указала дипломат, – это обстрелы ЗАЭС со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) 19 и 20 ноября текущего года.

Ранее в Кремле и "Росэнергоатоме" официально публично опровергли слухи о том, что российская сторона якобы готова "освободить Запорожскую АЭС", осуществив передачу территории атомной электростанции либо под контроль Киева, либо под контроль авторитетных международных организации (в частности, речь может идти об ООН или МАГАТЭ). По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, никакого отношения к реальности подобные сообщения ни в коем случае не имеют, в Кремле даже на уровне обсуждений не поднимался вопрос о возможном отводе российских войск с территории ЗАЭС.