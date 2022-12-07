Politico: политики Запада всячески избегают взрывоопасного вопроса о вступлении Украины в НАТО

Западные страны не горят большим желанием видеть Украину в числе государств-членов НАТО Фото: REUTERS

Обозреватель влиятельного американского издания Politico Лили Байер заявила, что многие видные западные политики в настоящее время сознательно стараются избегать вопроса о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

По словам автора материала, заявление президента Украины Владимира Зеленского об ускоренном вступлении в НАТО «застало врасплох многих ближайших партнеров Киева и вызвало у некоторых недовольство». «Эта тема настолько потенциально взрывоопасна, что многие союзники по НАТО стараются даже не говорить о ней», — открыто признала она. Несмотря на то, что Европа нарушает «одно табу за другим», членство Украины в НАТО остается запрещенным, утверждает Байер.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский и ряд видных членов его команды (в частности, глава Офиса украинского лидера Андрей Ермак и его советник Михаил Подоляк) публично заявили о том, что Киев берет курс на вступление страны в НАТО. Более того, Зеленский даже уже лично подписал и направил соответствующую официальную заявку в Североатлантический альянс. По мнению Зеленского, НАТО должно принять Украину в своей состав по упрощенной и ускоренной процедуре.

Однако действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что принимать Украину в альянс в ближайшее время никто совершенно точно не собирается. По его словам, никакой речи об ускоренном и упрощенном порядке вступления Украины в НАТО быть не может, все необходимые формальности и процедуры Киеву необходимо будет проходить в общем порядке.