Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика7 декабря 2022 1:57

Страны Запада изменили позицию по поводу переговоров между Россией и Украиной

«Коммерсантъ»: Запад ожидает переговоров РФ и Украины, однако не торопят их начало
Александр КИСЛОВ
Далеко не все западные политики уверены, что Киеву нужно вести "военные действия до победного конца"

Далеко не все западные политики уверены, что Киеву нужно вести "военные действия до победного конца"

Фото: REUTERS

Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что на Западе есть два устойчивых подхода к военному конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, однако не торопят их начало. Информацию об этом распространила газета «Коммерсантъ».

Согласно сведениям журналистов и источников издания, на сегодняшний день все без исключения союзники украинской стороны так или иначе выражают готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». С другой стороны — некоторые весьма влиятельные западные государства, включая, к примеру, Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше.

Ранее в российском министерстве иностранных дел неоднократно заявляли о том, что Москва готова к контактам с Киевом и допускает возможность обсуждения договора (или какого-либо иного официального документа), который бы положил конец боевым действиям на Украине. Более того, согласно данным МИД РФ (их подтверждали российский президент Владимир Путин и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев), весной 2022 года стороны в ходе мирных переговоров в Стамбуле значительно продвинулись на пути к подписанию подобного рода соглашения. Однако в итоге Киев по указанию западных политиков вышел из переговоров с Россией, фактически саботировав процесс мирного дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, добавляют в МИД РФ.