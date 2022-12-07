Страны Запада изменили позицию по поводу переговоров между Россией и Украиной

Далеко не все западные политики уверены, что Киеву нужно вести "военные действия до победного конца" Фото: REUTERS

Недавний визит президента Франции Эммануэля Макрона в США показал, что на Западе есть два устойчивых подхода к военному конфликту на Украине — там ожидают переговоров Москвы и Киева, однако не торопят их начало. Информацию об этом распространила газета «Коммерсантъ».

Согласно сведениям журналистов и источников издания, на сегодняшний день все без исключения союзники украинской стороны так или иначе выражают готовность поддерживать Киев «столько, сколько потребуется». С другой стороны — некоторые весьма влиятельные западные государства, включая, к примеру, Францию, полагают, что надо быть готовыми к переговорам между Россией и Украиной в любой момент и чем раньше они начнутся, тем лучше.

Ранее в российском министерстве иностранных дел неоднократно заявляли о том, что Москва готова к контактам с Киевом и допускает возможность обсуждения договора (или какого-либо иного официального документа), который бы положил конец боевым действиям на Украине. Более того, согласно данным МИД РФ (их подтверждали российский президент Владимир Путин и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев), весной 2022 года стороны в ходе мирных переговоров в Стамбуле значительно продвинулись на пути к подписанию подобного рода соглашения. Однако в итоге Киев по указанию западных политиков вышел из переговоров с Россией, фактически саботировав процесс мирного дипломатического урегулирования сложившейся ситуации, добавляют в МИД РФ.