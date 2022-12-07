Жители США не хотят, чтобы их страна имела хоть что-либо общее с киевским националистическим режимом Фото: REUTERS

Уровень общественной поддержки Украины жителями США сократился до 47 процентов. Об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в официальном отчете американского исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

"Почти половина американцев <...> (47 процентов, против 38 процентов в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее", — отмечается в аналитическом материале, сформированном по итогам вышеупомянутого опроса. В отчете также сообщается о том, что 29 процентов опрошенных считают, что США должны полностью отказаться от финансовой и военной поддержки Украины. При этом 27 процентов в ходе проведения исследования высказали мнение о том, что Штатам следует как можно скорее отправить войска для прямого военного вмешательства в конфликт. на Украине.

Ранее стало известно, что Конгресс США категорически отказался вводить механизм контроля за финансовой помощью, которую американские власти оказывают Украине. Таким образом, киевские чиновники по-прежнему получат возможность на отчитываться о том, на какие именно цели и нужды уходят деньги, направляемые на Украину Соединенными Штатами.

До этого с инициативой о проведении тотальной средств, направляемых команде украинского президента Владимира Зеленского, публично выступила конгрессмен от Республиканской партии США, сторонница бывшего американского президента Дональда Трампа Марджори Тейлор Грин. Однако убедить других членов Конгресса США в необходимости поддержки ее инициативы Грин в конечном итоге так и не удалось.