Что произошло в ночь на 7 декабря

На Западе призвали готовиться к возобновлению авиаперелетов через РФ после завершения конфликта на Украине Фото: REUTERS

Глава IATA Уильям Уолш публично призвал Запад готовиться к возобновлению авиарейсов через Россию. Это позволит снизить нагрузку на авиакомпании, считает гендиректор влиятельной международной ассоциации.

Американское издание Newsweek сообщает о том, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью выйти из строя к концу 2022 года. Причиной этого американские журналисты называют массированные удары Вооруженных сил РФ.

Россия готовит несколько вариантов ответа на введенный Западом потолок цен на нефть. По данным газеты "Ведомости", в Кремле и правительстве РФ рассматриваются три варианта возможных ответных мер.

Российские власти согласны создать зону безопасности вокруг обстреливаемой Вооруженными силами Украины Запорожской АЭС, однако конкретные параметры необходимо подробно и детально обсуждать. Об этом сообщили в представительстве РФ при ООН.

Власти США наотрез отказались от проверки расходования выделенных Украине денег. Соответствующее решение принял американский Конгресс.