Минобороны России показало видео работы военного бронепоезда в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны РФ показало в своем Telegram-канале видео работы специального поезда железнодорожных войск Западного военного округа Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации в ходе специальной военной операции на Украине.

На кадрах можно увидеть движение бронепоезда, из окон которого местность «прикрывают» военные, которые вооружены пулеметами, а также автоматами и снайперскими винтовками. На вагонах находятся дежурные расчеты 23-миллиметровой зенитной установки. После остановки местность, в том числе железнодорожные пути и мосты, обследуют саперы с миноискателями.

В российском военном ведомстве, что данный поезд предназначен для технической разведки, а также разминирования. Его также используют для восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений, которые имеют незначительные разрушения. Еще одной задачей такого поезда является обеспечение безопасности эшелонов с различными грузами, а также личным составом и техникой.