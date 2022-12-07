Экономические разногласия между США и ЕС вылились в громкий скандал

Между Вашингтоном и Европейским союзом появились крайне серьезные разногласия на фоне экономической политики США, что привело к настоящему скандалу. Такое мнение высказал обозреватель Foreign Policy Эдвард Олден.

Как сказано в статье, долгое время Европейский союз только «тихо ворчал», однако на прошлой неделе недовольство вырвалось наружу.

«Комиссар Европейского союза по внутреннему рынку, объявил об отказе от участия в заседаниях Совета ЕС - США по торговле и технологиям, ключевого координационного органа трансатлантической экономической политики», - отмечено в публикации

Ключевым приоритетом для комиссара Евросоюза автор статьи назвал сохранение конкурентоспособности европейской промышленности.

Олден отметил, что разногласия между Вашингтоном и Брюсселем сильно обострились на фоне украинского конфликта, в том числе из-за стоимости газа в большинстве стран Евросоюза, которая в десять раз превышают американские показатели.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон сказал о том, что стоимость энергоносителей стала причиной «рассинхронизации» в отношениях между США и Европой.