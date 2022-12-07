Губернатор Сергей Цивилев в прямом эфире помог семье мобилизованного кузбассовца

После эфира Сергей Цивилев позвонил жене мобилизованного и расспросил ее о ситуации

Глава Кузбасса Сергей Цивилев в ходе прямого эфира на радио помог решить бытовые вопросы семье участника СВО. Мобилизованный житель Мариинска пожаловался губернатору, что его жене не предоставляется социальная помощь. Вопреки обещаниям властей закрепить за каждой семьей военнослужащего социального работника и оказывать поддержку, женщине пришлось на свои деньги приобрести уголь для отопления и самостоятельно разгрузить его. Сергей Цивилев во время эфира связался с главой Мариинска и поручил ему встретиться с семьей участника СВО.

«Вы немедленно лично выезжаете в эту семью, встречаетесь с супругой мобилизованного Ириной, разбираетесь, какая помощь ей нужна. Выясняете, почему у нее не было социального работника, и компенсируете ей деньги за уголь», - поручил губернатор.

После эфира Сергей Цивилев позвонил жене мобилизованного и расспросил ее о ситуации. Оказалось, что соцработник за ней все-таки был закреплен, но женщина постеснялась просить о помощи. Глава Кузбасса попросил Ирину впредь обращаться по любым вопросам и пообещал, что семье помогут доделать ремонт в доме.