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НовостиПолитика7 декабря 2022 5:22

Global Times: Европа испытывает чувство страха из-за постоянных кризисов и абсолютного упадка

Отмечается, что европейские страны начинают беспокоиться из-за снижающейся роли в мире
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Время западной гегемонии ушло в прошлое, и Европа испугалась ухудшения своего геополитического положения, написало китайское издание Global Times.

Как говорится в статье, сейчас европейские страны начинают беспокоиться из-за снижающейся роли в мире на фоне неразрешенных кризисов, а также появления новых, «из-за чего нарастает чувство страха». В публикации отмечается, что сложившаяся на сегодняшний день международная обстановка показывает подъем Востока и упадок Запада с последующим переходом к многополярному миру.

«Старые добрые времена для них давно прошли. США находятся в относительном упадке, в то время как Европа - в абсолютном», - заявил аналитик Сун Лучжэн.

Кроме того, отмечается, что между Европейским союзом и Вашингтоном сейчас нарастает стратегическое соперничество, которое негативно влияет на промышленность Европы.

Напомним, ранее Global Times писал о том, что несоответствие между упадком США и менталитетом сверхдержавы привело к хаосу. В статье отмечалось, что если Вашингтон начнет враждовать с Китаем или Россией, то «изолирует себя в мире».