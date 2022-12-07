Проект оборонного бюджета США предусматривает меры по исключению России из G20

США готовятся добиваться исключения России из международных организаций Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из "Большой двадцатки" (G20), а также некоторых других международных организаций.

Как следует из документа, согласованного профильными комитетами американского конгресса, он предусматривает исключение Российской Федерации из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.

В проекте уточняется, что это "требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского лидера Джозефа Байдена работает с законодателями в Конгрессе, чтобы усилить давление на Россию. По его словам, Штаты хотят избежать негативных последствий, которыми обернулось бы внесение РФ в список стран - "спонсоров терроризма".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.