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НовостиПолитика7 декабря 2022 5:24

Проект оборонного бюджета США предусматривает меры по исключению России из G20

Вашингтон готовит "шаги, необходимые для продвижения данной политики"
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
США готовятся добиваться исключения России из международных организаций

США готовятся добиваться исключения России из международных организаций

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из "Большой двадцатки" (G20), а также некоторых других международных организаций.

Как следует из документа, согласованного профильными комитетами американского конгресса, он предусматривает исключение Российской Федерации из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.

В проекте уточняется, что это "требует принятия шагов, необходимых для продвижения данной политики".

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского лидера Джозефа Байдена работает с законодателями в Конгрессе, чтобы усилить давление на Россию. По его словам, Штаты хотят избежать негативных последствий, которыми обернулось бы внесение РФ в список стран - "спонсоров терроризма".

Как ранее писал сайт KP.RU, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что линия США и НАТО на фактическую военную конфронтацию с Россией может привести к катастрофическим последствиям. По его словам, Москва вынуждена посылать Вашингтону и Брюсселю предупредительные сигналы о недопустимости прямого столкновения между ядерными державами.