Блинкен заявил, что США не поощряют Украину в атаках по территории России

Вашингтон не поощряет Киев атаках по российской территории. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России», - заявил госсекретарь США, отметив также Вашингтон не предоставляет Киеву возможности для нанесения подобных ударов.

Тем временем Блинкен отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять на Украину вооружение. «Вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», - заявил он.

Напомним, Блинкен также назвал цели Вашингтона в украинском конфликте. По его словам, Соединенные Штаты стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. Как писал сайт KP.RU, госсекретарь США заявил, украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», но, тем не менее, делают это при помощи США, а также «десятка стран по всему миру».