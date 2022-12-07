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НовостиВ мире7 декабря 2022 5:41

Блинкен заявил, что США не поощряют Украину в атаках по территории России

Госсекретарь США заявил, что Вашингтон не предоставляет Киеву возможности для нанесения подобных ударов.
Елизавета КУЗНЕЦОВА

Вашингтон не поощряет Киев атаках по российской территории. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы не поощряем украинцев к нанесению ударов по территории России», - заявил госсекретарь США, отметив также Вашингтон не предоставляет Киеву возможности для нанесения подобных ударов.

Тем временем Блинкен отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять на Украину вооружение. «Вместе с нашими партнерами по всему миру полны решимости обеспечивать, чтобы у них было необходимое оснащение, чтобы защищать себя, свою территорию и свободу», - заявил он.

Напомним, Блинкен также назвал цели Вашингтона в украинском конфликте. По его словам, Соединенные Штаты стремятся помочь Украине вернуть территории, занятые Россией с начала специальной военной операции. Как писал сайт KP.RU, госсекретарь США заявил, украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», но, тем не менее, делают это при помощи США, а также «десятка стран по всему миру».