Ресторан Zuma сгорел во Владивостоке

Пожар в ресторане Zuma. Фото: КП-Дальний Восток

Пожар в крупнейшем паназиатском ресторане на Дальнем Востоке Zuma возник во Владивостоке в ночь на среду, 7 декабря 2022 года. Об этом сообщает "КП-Дальний Восток".

К моменту прибытия первого подразделения пожарных, второй этаж здания и его кровля были охвачены открытым огнем. Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Пламя удалось потушить, но ресторан сгорел почти полностью – от заведения остался только каркас здания. Мебель, отделка, оборудование – все уничтожено огнем. К счастью, никто не пострадал.

По факту пожара Прокуратура Фрунзенского района Владивостока инициировала проведение доследственной проверки. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и дознаватели.

Как ранее писал сайт "КП-Дальний Восток", ресторанный обозреватель Александр Сысоев выразил глубочайшие соболезнования из-за пожара в ресторане Zuma. Он предположил, что заведение не восстановить и назвал это колоссальной потерей для индустрии.