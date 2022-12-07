Global Times: Европе придется расплачиваться за введенный потолок цен на нефть из России

После введения потолка цен на российскую нефть европейские страны будут вынуждены искать ей замену, тратя таким образом больше средств на сырье. Об этом сказал эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн изданию Global Times.

«В итоге расплачиваться нужно будет самой Европе. Поскольку ей придется искать замену российской нефти и платить больше за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США», - приводит слова специалиста издание.

Как отметил Цуй Хэн, Москва ощутит эффект от введенного потолка цен, поскольку это ограничивает возможности по экспорту нефти, но тем не менее, по его мнению, серьезного влияния данные санкции не окажут.

«Россия может найти покупателей, таких как Китай и Индия, чтобы восполнить этот пробел», отметил он, предположив, что изначально Россия может экспортировать нефть в страны Ближнего Востока, а уже потом в Европу.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке ответа на введение потолка цен на нефть из России.