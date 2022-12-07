Global Times: Европе придется расплачиваться за введенный потолок цен на нефть из России

Россия может экспортировать нефть в страны Ближнего Востока Фото: REUTERS

После введения потолка цен на российскую нефть европейские страны будут вынуждены искать ей замену, тратя при этом больше средств на сырье. Об этом сказал эксперт Центра изучения России при Восточно-китайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн.

«В итоге расплачиваться нужно будет самой Европе. Поскольку ей придется искать замену российской нефти и платить больше за покупку сжиженного природного газа в Великобритании и США», - приводит слова специалиста изданию Global Times.

Как отметил Цуй Хэн, Москва ощутит эффект от введенного потолка цен на росссийскую нефть, поскольку это ограничивает возможности по экспорту черного золота, тем не менее, по его мнению, серьезного влияния данные санкции не окажут.

«Россия может найти покупателей, таких как Китай и Индия, чтобы восполнить этот пробел», - отметил он, предположив, что изначально Россия может экспортировать черное золото в страны Ближнего Востока, после чего в Европу.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о подготовке ответа на введение потолка цен на российскую нефть, отметив также, что Москва не признает соответствующего решения западных стран.