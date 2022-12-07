Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 декабря 2022 6:07

Росавиация продлила ограничение полетов на юге России до 15 декабря 2022 года

Авиакомпаниям советуют продолжить перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
Запрет полетов на юге России продлен до 15 декабря 2022 года

Запрет полетов на юге России продлен до 15 декабря 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Росавиация приняла решение о продлении режима временного ограничения полетов в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 15 декабря текущего года. Об этом сообщается на официальном сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 декабря 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Геленджик, Краснодар, Ростов-на-Дону, Симферополь, Воронеж, Курск, Липецк, Белгород, Брянск, и Элиста.

Российским авиакомпаниям также советуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам при помощи аэропортов Сочи, Минеральных Вод, Волгограда, а также Ставрополя и Москвы.

Напомним, Росавиация заявила о закрытии части воздушного пространства на юге России для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции на Украине 24 февраля текущего года. Позже неоднократно принимались решения о продлении режима временного ограничения полетов.