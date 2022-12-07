Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека 7 декабря

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека в среду, 7 декабря 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кремля. Корреспондент "Комсомольской Правды" Александр Коц будет присутствовать на мероприятии.

Российский лидер будет присутствовать на заседании в режиме видеоконференции. Глава государства заслушает доклады о работе Совета в 2022 году, в том числе о правозащитном содействии проведению спецоперации и интеграции новых регионов России.

Члены Совета по развитию гражданского общества и правам человека также расскажут главе государства о гармонизации экономического законодательства, положении медицинских работников и адвокатской деятельности.

Владимир Путин проведет активный обмен мнениями с участниками Совета по широкому кругу вопросов, в том числе в сфере защиты прав и свобод человека.

Напомним, в конце ноября Владимир Путин принял участие в работе X Всероссийского съезда судей. Одна из тем обсуждения - декриминализация ряда деяний, не представляющих особой общественной опасности.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России в ходе выступления на Всероссийском съезде судей заявил, что права и свободы россиян должны быть незыблемы. Владимир Путин подчеркнул, что об этом нельзя забывать.