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НовостиОбщество7 декабря 2022 6:33

Россиян предупредили об уменьшающем размер пенсии стаже работы

Юрист Ногайлиева заявила, что ПФР вычтет 1,5 года из стажа при учете периода ухода за ребенком
Елизавета КУЗНЕЦОВА
При формировании выплат выбирается самый выгодный вариант

При формировании выплат выбирается самый выгодный вариант

Фото: Shutterstock

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, когда попытка увеличить пенсию за счет стажа приведет к обратному результату.

Как уточнила специалист, при формировании выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Тем не менее в ряде случаев об определенных периодах стажа Пенсионному фонду России (ПФР) сообщать не стоит.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект - уменьшение размера пенсии», - рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм», отметив, что при включении периода ухода за ребенком из расчета будут вычитать 1,5 года из трудового стажа.

Напомним, накануне депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой закона, который предлагается ввести с декабря текущего года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.