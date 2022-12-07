Россиян предупредили об уменьшающем размер пенсии стаже работы

При формировании выплат выбирается самый выгодный вариант Фото: Shutterstock

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева объяснила, когда попытка увеличить пенсию за счет стажа приведет к обратному результату.

Как уточнила специалист, при формировании выплат выбирается самый выгодный для гражданина вариант. Тем не менее в ряде случаев об определенных периодах стажа Пенсионному фонду России (ПФР) сообщать не стоит.

«Стремясь в некоторых случаях учесть как можно больше периодов в стаже, пенсионеры рискуют получить обратный эффект - уменьшение размера пенсии», - рассказала эксперт в беседе с агентством «Прайм», отметив, что при включении периода ухода за ребенком из расчета будут вычитать 1,5 года из трудового стажа.

Напомним, накануне депутаты Госдумы РФ выступили с инициативой закона, который предлагается ввести с декабря текущего года ежегодную выплату дополнительной пенсии по старости.