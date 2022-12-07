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НовостиЭкономика7 декабря 2022 6:48

Товарооборот между Россией и Китаем вырос до рекордных 172,406 млрд долларов

Россия стала лидером по темпам роста экспорта в Китай за январь-ноябрь 2022 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай

Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай

Фото: REUTERS

Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 11 месяцев текущего года вырос на 32%, достигнув таким образом рекордных 172,406 млрд долларов. Об этом говорят обнародованные в среду, 7 декабря, данные главного таможенного управления КНР.

За отчетный период Китай ввез в Россию товаров на общую сумму в более чем 67,3 млрд долларов, а рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 13,4%. Поставки из России в Китай выросли на 47,5%, увеличившись до 105,072 млрд долларов.

Отдельно в ноябре 2022 года уровень товарооборота Китая и России составил 18,256 млрд долларов. При этом за прошедший месяц Россия ввезла в Китай товаров на общую сумму 10,545 млрд долларов, а по обратному маршруту товары были ввезены на общую сумму 7,71 млрд долларов.

Отмечается, что за январь-ноябрь 2022 года Россия стала лидером по темпам роста общего товарооборота и экспорта в Китай.