16 человек погибли при столкновении грузовика с военнослужащими и микроавтобуса в ДНР

16 человек погибли при столкновении грузовика с военнослужащими и микроавтобуса Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Грузовой автомобиль с военнослужащими и микроавтобус столкнулись в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) утром в среду, 7 декабря. В результате происшествия погибли 16 человек, а еще трое пострадали. Об этом заявили в экстренных службах.

«На автодороге Шахтерск - Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», - приводит ТАСС заявление, сделанное в экстренных службах, где также уточнили, что среди погибших водитель грузовика.

На данный момент на месте происшествия работают оперативные службы, которые выясняют обстоятельства аварии.

Напомним, в этот понедельник, 5 декабря, смертельное ДТП произошло на Разинском шоссе. Как писал сайт KP.RU, в Подмосковье уволили полицейского, который стал виновником этого происшествия. Не справившись с управлением, он влетел в три другие машины. В результате умерли водитель одной из легковушек, а пассажир попал в больницу.