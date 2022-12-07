В Мелитополе совершено покушение на замглавы города

Боевики заложили взрывное устройство у подъезда мелитопольского чиновника Фото: REUTERS

Покушение на заместителя главы администрации Мелитополя Николая Волыка совершено в среду, 7 декабря 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой слова на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

По предварительным данным, злоумышленники подорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), когда чиновник выходил из подъезда дома, в котором он проживает. К счастью, при взрыве никто не пострадал.

"Это было СВУ, одно из тех, которые применяются террористами Зеленского, - уточнил Рогов. - Оно было наполнено поражающими элементами, лишь по счастливой случайности ни он, ни жители не пострадали".

Как ранее писал сайт KP.RU, в ноябре террористы заложили взрывное устройство, пытаясь совершить покушение на заместителя министра по культуре, спорту и туризму Запорожской области Андрея Бойко. Об этом сообщил представитель правоохранительных органов, уточнив, что замглавы ведомства выжил, но получил контузию.