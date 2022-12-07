В Национальном родкоме предложили разрешить тратить маткапитал на санаторно-курортное лечение Фото: Анастасия Осипова

Постепенно, возможностей для использования материнского капитала становится больше. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила добавить еще один вариант – разрешить тратить деньги сертификата на санаторно-курортное лечение семьи.

Свое предложение она направила в Минздрав и Минтруд.

В настоящий момент, путевки на лечение предоставляются тем, кто имеет право на получение государственной социальной помощи. Формируются такие списки в порядке очередности, без привязки к территории и заболеваемости получателя. Но тех, кому нужно лечение, больше, чем по факту выделяется бесплатных путевок.

Большинство семей с детьми не являются получателями социальных услуг, но и не имеют возможности отправиться самостоятельно на курорт, чтобы поправить здоровье. В связи с этим общественница попросила расширить возможности для реализации маткапитала.

- Действенным способом поддержки здоровья всех членов семьи, - цитирует RT текст письма.

Тем временем, в России могут пересмотреть вопрос обязательной доли ребенка в квартире, при покупке которой использовались средства маткапитала, сообщает "Москва 24".

Перераспределять маткапитал и не давать его тем, кто якобы не нуждается, не будут, сообщили в Минтруде. Все дело в том, что эта форма государственной поддержки не зависит от достатка семьи новорожденного. Более того, единовременная выплата нацелена не на ликвидацию бедности, а на повышение рождаемости, сообщает "360".