Вице-спикер Совфеда Косачев заявил, что Россию нельзя исключить из G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

G20 является неформальным саммитом, исключить из которого Россию невозможно, Соединенные Штаты могут только оказывать давление на организаторов, чтобы РФ не пригласили на очередную встречу, но с Индонезией результат был неудачным, заявил РИА Новости сегодня, 7 декабря, вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя проект американского оборонного бюджета.

"Юридически G20 не является институциональной международной организацией, в которой есть формальное членство. Как известно, это только неформальный саммит. По этой же причине, в G20 отсутствуют какие-либо строгие правила процедур или регламентов. Решения принимают консенсусным путем", - отметил политик.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты заложили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из "Большой двадцатки" (G20), а также некоторых других международных организаций. Как следует из документа, согласованного профильными комитетами американского конгресса, он предусматривает исключение Российской Федерации из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, а также Совета по финансовой стабильности.